За разбитую челюсть милиционера спросят с Катеринчука

Столичная милиция возбудила уголовное дело по факту совершения хулиганских действий и избиения участниками акции протеста возле Верховной Рады сотрудников милиции.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, кроме непосредственно тех лиц, которые совершали противоправные действия, ответственность понесут также лица, которые подавали в Киевскую городскую государственную администрацию заявки на проведение акции, поскольку они должны были отвечать за организацию митинга и общественный порядок.

Среди тех, кто подавал такие заявки, в столичном главке назвали руководителей организаций «Союз Чернобыль Украины», Союза предпринимателей, а также лидера Европейской партии Украины, народного депутата Украины Николая КАТЕРИНЧУКА.

Отдел связей с общественностью киевской милиции ранее сообщал, что во время акции протеста представителей нескольких общественных организаций и партий 3 октября возле Верховной Рады Украины в результате активных противоправных действий некоторых митингующих один из правоохранителей получил серьезные травмы. 31-летний военнослужащий соединения специального назначения «Барс», капитан внутренних войск МВД Украины сейчас находится в нейрохирургическом отделении одной из больниц столицы. У него совмещенная травма: ушиб шейного отдела позвоночника, верхний монопарез с правой стороны, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести. Врачи для уточнения диагноза планируют в ближайшее время провести МРТ-обследование спинного отдела позвоночника.

Кроме этого, телесные повреждения в виде ссадин лица получил 25-летний старший лейтенант этого же подразделения ВВ МВД Украины, которому медицинская помощь оказана на месте.

ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве еще раз призывает организаторов и участников различных акций придерживаться Конституции Украины, которая гарантирует гражданам право проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, впрочем, определяет, что делать это нужно исключительно мирным способом, без оружия и, конечно, не нарушая закон.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 ноября, возле Верховной Рады состоялась акция протеста «Вперед!», в которой приняли участие около тысячи человек. Участники акции сломали металлический забор и ворвались на двор парламента, после этого их стали оттеснять бойцы спецподразделений.