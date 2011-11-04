Во Дворце спорта выставка-ярмарка «Осень 2011»

Киевский Дворец спорта с 9 по 12 ноября гостеприимно открывает двери для всех желающих посетить выставку-ярмарку «Осень 2011».

Широкий ассортимент представленных товаров порадует посетителей своим разнообразием – верхняя мужская и женская одежда (пальто, плащи, шубы, дубленки, кожаные куртки); сезонная обувь, недорогие мужские и женские классические костюмы; детская одежда; кожгалантерея (сумки, ремни, перчатки и т.д.), головные уборы; трикотаж; постельное белье, домашний текстиль; парфюмерия, косметика; бижутерия, зонты и многое другое.

Особой популярность у покупателей пользуется недорогой детский трикотаж, а также женская трикотажная одежда больших размеров от украинских производителей. На выставке-ярмарке можно подобрать обнову для каждого члена семьи.

Выставка продлится со среды по субботу включительно - 9-12 ноября.

Вход свободный с 11.00 до 19.00.

Дополнительная информация по тел. (044) 531-98-69, http://www.vybir.kiev.ua