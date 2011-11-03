Посол Франции допускает применение санкций к Украине

Посол Франции в Украине Жак ФОР допускает применение санкций к Украине в связи с последними событиями.

Об этом Ж.ФОР сказал в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос о том, что многие оппозиционные политики говорят о возможных санкциях против Украины в связи с последними событиями, посол сказал: «Теоретически это может быть. Их инициатором могут выступить Брюссель или они могут возникнуть в ходе дискуссии между Еврокомиссией и представителями стран-членов ЕС».

По словам Ж.ФОРА, в конечном итоге это решение будет приниматься на политическом уровне, например, во время встречи министров иностранных дел.

При этом Ж.ФОР уточнил, что санкции могут быть не только против страны, но и против конкретных лиц, причастных к каким-то процессам. «Этот вопрос легче. И такие санкции могут быть как со стороны ЕС, так и в рамках двусторонних отношений, например Франции и Украины», - добавил он.

На вопрос, какая из существующих политических сил пользуется большей поддержкой украинских олигархов, Ж.ФОР ответил: «Мне кажется, что большинство из них ближе к нынешнему правительству». При этом посол заметил, что среди них есть разные люди: «Одни думают только о себе. Но есть и другие, которые думают шире: Вот это для меня очень полезно, но может быть, это полезно и для страны, в которой я живу».

По мнению Ж.ФОРА, сейчас большее влияние имеют те олигархи, которые думают только о себе, а «остальные, я так чувствую, сейчас не влиятельны».