Кивалов считает, что новый Уголовный кодекс должны принять в 2012-м

14:31, 03 ноября 2011
Политика
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Мол, отражает европейскую философию

Народный депутат Украины Сергей КИВАЛОВ считает, что парламент до 2012 года должен принять новый Уголовный процессуальный кодекс.

Об этом он заявил во время встречи с представителями Мониторингового комитета ПАСЕ Мариеттой де ПУРБЕ-ЛУНДИН и Майлис РЕПС, сообщили УНИАН в пресс-службе С.КИВАЛОВА.

«Сейчас, впервые за многие годы, проект нового Уголовного процессуального кодекса Украины, подготовленный рабочей группой, созданной Президентом Украины, наиболее полно отражает именно европейские стандарты и европейскую философию следствия и судебного рассмотрения уголовных дел», - сказал С.КИВАЛОВ.

По его словам, Украина, отпраздновавшая летом свой двадцатилетний юбилей, до сих пор пользуется Уголовно-процессуальным кодексом, принятым в 1961 году. За время своего существования документ претерпел около двух сотен изменений, но по структуре остался прежним.

«Основными нововведениями нового проекта УПК устанавливается процессуальное равенство и состязательность сторон – то, чего очень не хватает нашему законодательству. Очень важный момент – это повышение прав подозреваемых и расширение прав потерпевшего. Так же обновляется, становится более прозрачной и логичной процедура досудебного расследования дел, совершенствуется процедура судебного контроля. С принятием нового закона будет запрещено бесконечно возвращать дела на дополнительное расследование. Станет более современной и процедура обжалования судебных решений», - подчеркнул С.КИВАЛОВ.

Он напомнил, что проект нового УПК находится на экспертизе в Генеральном директорате Совета Европы по вопросам прав человека и верховенства права.

Также С.КИВАЛОВ заверил, что как только результаты экспертизы проекта нового Уголовного процессуального кодекса будут переданы из Совета Европы, представители которого обещали передать его в первой декаде ноября, Верховная Рада постарается его принять, учитывая рекомендации европейских специалистов.

 

 

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