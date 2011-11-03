За назначение Пасенюка проголосовали 249 народных депутатов

За назначение Александра ПАСЕНЮКА на должность судьи Конституционного Суда проголосовали бюллетенями 249 народных депутатов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Счетной комиссии Верховной Рады Николай ШЕРШУН.

Он отметил, что были взяты для голосования 259 бюллетеней.

Как утверждает член Счетной комиссии Юрий ПРОКОПЧУК (фракция "БЮТ-Батькивщина"), во время голосования были фальсификации. В частности, по его словам, в одну из урн для голосования член фракции Народной партии Юрий ЛИТВИН вбросил 20 бюллетеней.

По словам Ю.ПРОКОПЧУКА, таким образом, отмечены «грубые нарушения законодательства Украины», поскольку один депутат голосовал за других.