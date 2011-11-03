Попов очистит Киев

За 3,5 года опасные вещества и отходы, в частности содержащие бериллий и ртуть, будут вывезены с территории специализированных предприятий «Радикал» и «Радон».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил председатель КГГА Александр ПОПОВ во время рабочего объезда потенциально опасных объектов.

«Долгое время столичная власть не уделяла внимания экологической безопасности города. Однако мы осознаем сложность сложившейся ситуации и уже стали отрабатывать механизмы ее решения реальными шагами», – сказал А.ПОПОВ.

Также он отметил, что решать этот непростой вопрос необходимо совместными усилиями органов власти всех уровней. С этой инициативой городская власть обратилась к правительству, и уже сегодня во время совместного объезда объектов техногенной опасности с министром чрезвычайных ситуаций Виктором БАЛОГОЙ были достигнуты конкретные договоренности о сотрудничестве.

По словам председателя КГГА, работы по вывозу опасных веществ со специализированных предприятий начнутся в январе 2012 года.