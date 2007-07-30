Коммунисты определили первую пятерку списка

В субботу Коммунистическая партия Украины (КПУ) сформировала проект своего избирательного списка. Как пишет Коммерсант-Украина, право возглавить список коммунисты доверили своему лидеру — первому секретарю ЦК КПУ Петру Симоненко.

Формирование избирательного списка Компартии началось еще в пятницу на президиуме партии. По словам его участников, «дискуссия была непростой» и велась с 8 до 22 часов. В субботу проект списка и избирательной программы был одобрен на пленуме КПУ. В партии решили, что до проведения съезда, который намечен на 2 августа, проект списка и его первой пятерки разглашать не будут. Тем не менее Ъ удалось выяснить некоторые подробности. Вторым номером значится тридцатилетний шахтер-проходчик из города Шахтерск Донецкой области, секретарь местного горкома партии Евгений Волынец. «Он самый настоящий представитель рабочего класса. Работает с лавой»,— с гордостью охарактеризовали его в КПУ. Крестьян в списке коммунистов представляет третий номер — крымский фермер Марина Перестенко. «Она очень любопытная личность. В свои сорок лет создала коллективное хозяйство, объединила вокруг себя четыре десятка пайщиков. У них в Симферопольском районе хорошо идут дела. Она активный член партии, поэтому мы ее и выдвинули»,— прокомментировал появление в первой пятерке госпожи Перестенко депутат V созыва Леонид Грач. Четвертым номером станет председатель Совета ветеранов Украины, самый старший из депутатов V созыва — 86-летний Иван Герасимов. «Он будет символизировать преемственность поколений. Его участие было для нас очень принципиальным»,— сказал депутат V созыва Александр Голуб (девятое место). Замыкает пятерку министр здравоохранения Юрий Гайдаев. «Это одна из самых больных социальных сфер (здравоохранение). Нам хотелось бы продемонстрировать медикам и всем пациентам, что Компартия уделяет вопросам здоровья особое внимание»,— объяснил решение КПУ господин Грач. Первый вице-спикер Адам Мартынюк займет в списке шестое место.

Кроме того, вчера господин Симоненко сообщил Ъ, что КПУ ведет переговоры о присутствии в первой пятерке почетного президента ОАО «ММК им. Ильича» Владимира Бойко. Впрочем, позже от своих слов отказался.

Помимо списка на пленуме ЦК КПУ обсуждалась и стратегия партии на выборах. На них коммунисты рассчитывают существенно улучшить свой результат по сравнению с 2006 годом. Проходной частью своего списка они считают первые 45 мест. Соответственно, рассчитывают не менее чем на 10% голосов избирателей. Программа КПУ не претерпела существенных изменений. Как и раньше, коммунисты будут выступать за присвоение русскому языку статуса второго государственного, критиковать намерения вступить в НАТО и агитировать за интеграцию с Россией и Казахстаном в рамках единого экономического пространства. «Разница только в том, что теперь мы построим программу с таким расчетом, чтобы после выборов воссоздать нынешний формат коалиции. То есть мы не будем нападать на наших партнеров и дополним программу экономическими вопросами»,— пояснил Александр Голуб. Основным объектом критики коммунистов станет президент Виктор Ющенко. Один из вариантов лозунга избирательной кампании коммунистов звучит так: «Власть народу, долой диктатуру». «В этом лозунге мы, конечно, в основном имели в виду президента, хотя мы будем бороться и с диктатурой буржуазии, которая сейчас господствует на Украине»,— заявил народный депутат V созыва Спиридон Килинкаров.

***Учредительный съезд Коммунистической партии Украины состоялся в июне 1993 года. Бессменным лидером КПУ является Петр Симоненко. С момента создания КПУ принимала активное участие в парламентских выборах. В 1994 году партия получила 91 из 450 депутатских мандатов в Верховной раде, избиравшейся на мажоритарной основе. Наибольший успех пришел к КПУ на выборах в 1998 году — 124 депутатских мандата. В 2002 году Компартия получила 64 мандата (партию поддержали 19,98% избирателей). В 2006 году за КПУ проголосовали 3,66% избирателей, что дало возможность провести в Раду 21 депутата.