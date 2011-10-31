Конгресс США готовит Резолюцию по Тимошенко и попросит освободить ее

Конгресс США может осудить приговор экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и будет требовать освободить ее на время рассмотрения апелляции.

Об этом говорится в проекте Резолюции №435 Конгресса США, неофициальный перевод текста которой обнародован на портале “Главком”.

В проекте Резолюции Палаты представителей Конгресса США отмечается, что судебные дела против Ю.ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО были восприняты международным сообществом как политическое преследование оппозиции властью Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Также в документе обращается внимание на заключение Ю.ТИМОШЕНКО на больше 2 месяцев во время судебного процесса и отказ суда в просьбе об обследовании экс-премьера личным врачом.

Палата представителей будет просить, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО освободили из тюрьмы на время рассмотрения апелляции на ее приговор.

Также, согласно проекту Резолюции, конгрессмены будут требовать от украинской власти немедленно освободить всех политических узников, а также обеспечить заключенным надлежащее медицинское обслуживание.

Кроме того, Палата представителей будет требовать, чтобы Украина придерживалась принципов демократии и верховенства права, уважала права человека, защищала свободу слова и право людей на мирные собрания.

По информации «Главкома», текст документа уже согласован с представителями Белого дома и Государственного департамента США и его принятие ожидается в ближайшее время.

Проект резолюции 13 октября зарегистрировала сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Мерси КАПТУР.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. По решению суда, она не сможет занимать государственные должности на протяжении трех лет после отбывания наказания.

25 октября защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО сообщил, что передал в канцелярию Печерского райсуда Киева апелляцию на приговор Ю.ТИМОШЕНКО по «газовому» делу.