Эксперт советует Тимошенко «перезагрузить» работу своего штаба

Проведение парламентских выборов по смешанной пропорционально-мажоритарной системе станет настоящим испытанием для целостности и эффективности украинской оппозиции, считает директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА.

В комментарии УНИАН директор АМС отметил, что «в течение последних 10 лет украинская элита посредством пропорциональных выборов научилась продавать «котов в мешках». Завтра, с введением смешанной системы, политической ответственности станет больше. Однако при этом существует риск потери ряда основополагающих демократических ценностей. Особенно в контексте выборов в одномандатных округах». В то же время, считает эксперт, «еще большие риски смешанной системы заложены для украинской оппозиции, которая, очевидно, не сможет согласовать хотя бы приблизительного единого списка кандидатов. И это при том, что, по большому счету, ни в БЮТ, ни в НУ-НС, ни тем более у ЯЦЕНЮКА нет большого количества кандидатов, способных победить на мажоритарных округах».

По мнению В.БАЛЫ, смешанная избирательная система крайне эффективно продемонстрирует все плюсы и минусы политических команд.

«Сегодня Юлии ТИМОШЕНКО предстоит откровенно «перезагружать» работу своего штаба, своей команды. Ей нужно понимать, кто из ее ближайшего окружения еще способен усилить ее личную харизму, а кто - работает «в минус», - говорит В.БАЛА.

По его мнению, главная проблема команды Ю.ТИМОШЕНКО – «это забывчивость и отсутствие инициативы. Они забыли, как за власть надо бороться, и боятся проявлять инициативу, предоставляя эту возможность исключительно лидеру».

«Те же, кто пытается вести самостоятельное позиционирование, такие, как Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, Евгений СУСЛОВ, Николай ТОМЕНКО, вызывают страх и непонимание у брошенных на произвол штабистов из когорты Александра ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА», - считает директор АМС.