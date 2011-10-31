Наша Украина: Следующие выборы могут стать для Партии регионов последними

Следующие парламентские выборы могут стать для Партии регионов последними.

Такое мнение выразил председатель центрального исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, к этому могут привести действия представителей Партии регионов, направленные на обеспечение желаемого для них результата парламентских выборов административными методами.

«Это будет закономерным финалом для партии власти, которая на парламентских выборах делает ставку на административный прессинг, фальсификации и шантаж избирателей», - считает С.БОНДАРЧУК.

«Партия регионов повторяет авторитарную практику партий власти времен кучмизма, которая привела их к полному самоуничтожению. Об этом могут рассказать «регионалам» партийцы когда-то всемогущих СДПУ(о) и НДП», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

Он обратил внимание на то, что президентский проект закона о выборах, который вводит смешанную систему и дискриминационный 5% избирательный барьер, позволяет власти радикально исказить результаты голосования.

«В худших традициях кучмизма, руководство Партии регионов дает публичные разнарядки относительно выборов губернаторам, из которых следует, что губернаторы обязаны обеспечить «правильный» результат голосования», - заявил С.БОНДАРЧУК.

Он также добавил, что получила распространение позорная практика принуждения граждан вступать в ряды Партии регионов под угрозой потери должности или работы. Об этом поступают сообщения не только из Мариуполя, но и многих других регионов страны. Это касается госслужащих, работников бюджетной сферы и даже частных предприятий, владельцами которых являются «регионалы».

«Без сомнения, это делается для того, чтобы заставить этих людей и их семьи проголосовать за Партию регионов на парламентских выборах. Партия регионов превратилась в инструмент формирования авторитарного режима, который в результате бездарного правления полностью потерял доверие граждан и не имеет никаких шансов победить на выборах честно», - убежден С.БОНДАРЧУК.

«Поэтому уже на следующих парламентских выборах многие нынешние члены ПР будут стыдиться своей партийной принадлежности», - считает он.