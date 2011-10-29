Тимошенко считает резолюцию Европарламента одной из самых жестких

Экс-премьер Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает резолюцию Европарламента по Украине одной из наиболее жестких, сообщил ее защитник, народный депутат Сергей Власенко в интервью радио "Эхо Москвы".

Как сообщил С.Власенко, Ю.Тимошенко знает о том, что Европарламент принял резолюцию по внутриполитической ситуации на Украине, и о том, что ее приговор депутаты назвали "судебным злоупотреблением с целью политического подавления ведущего оппозиционного политика". Экс-премьер, отмечается в резолюции, должна принимать участие в следующих парламентских выборах.

"Да, она знает об этой резолюции, она видела тот текст, который публиковался у нас в электронных СМИ... На мой взгляд - и Тимошенко с этим согласна - эта резолюция одна из самых жестких. Несмотря на то, что резолюция формально разделена на две части, в одной из них указаны возможные перспективы Украины, но в другой части абсолютно четко указаны те проблемы, которые существуют в Украине и которые нужно преодолеть", - рассказал Власенко.

Он отметил, что сам считает резолюцию Европейского парламента уникально жесткой по отношению к конкретному государству и по отношению к конкретному уголовному делу, пример которого приводился как нарушение основополагающих прав и свобод граждан

Защитник также рассказал, что у Тимошенко в СИЗО есть возможность смотреть телеканалы и читать прессу.

По словам Власенко, защитники посещают Тимошенко каждый день. "Что касается членов семьи, то поскольку и Евгения и Александр Геннадьевич также являются защитниками-членами семьи (Уголовно-процессуальный кодекс Украины предполагает такой статус), они также имеют возможность без ограничения времени проводить встречи с Юлией Владимировной", - рассказал он.

Вместе с тем, по словам Власенко, экс-премьера в СИЗО не могут посетить ее однопартийцы.

"К сожалению, по отношению к Юлии Владимировне создан некий абсолютно нелогичный, неразумный, "эксклюзивный" прецедент, когда судья, дающая разрешения, просто отказывает без какой-либо мотивировки всем иным лицам, кроме защитников... - рассказал он. - Например, в деле Юрия Луценко судья один раз в две недели разрешает однопартийцам Юрия Витальевича с ним встречаться и обсуждать какие-то вопросы. А общение Юлии Владимировны с внешним миром осуществляется только через защитников".