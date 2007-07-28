Группа юнцов пыталась сорвать митинг Кириленко в Черкассах

Вчера в Черкассах группа юнцов пыталась сорвать митинг одного из лидеров блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслава КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Луцке сообщил другой лидер блока “НУ – НС” Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, «вчера вечером был инцидент физического нападения на В.КИРИЛЕНКО – нескольких юнцов пытались забросать его яйцами и сорвать митинг под прикрытием некоторых депутатов Верховной Рады».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, эти депутаты, в частности экс-мэр Черкасс Владимир ОЛИЙНЫК, пользуясь своей неприкосновенностью, освободили из милиции семерых хулиганов-нападающих.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, этот инцидент связан с “радикальными и решительными попытками блока “Наша Украина – Народная самооборона” противодействовать коррупции.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, политические оппоненты демократических сил также пытаются дискредитировать «яркие фигуры нашего избирательного блока».