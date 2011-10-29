Кузьмин объяснил, когда Тимошенко сможет баллотироваться в президенты

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сможет участвовать в президентских выборах, если с нее будет снята судимость. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

Он отметил, что апелляция защиты Ю.Тимошенко по "газовому делу" получена, прокуроры ее изучают. "Ничего нового адвокаты не сказали", - отметил Р.Кузьмин, добавив, что поддержку обвинения в Апелляционном суде будут осуществлять те же прокуроры, которые принимали участие в деле.

Р.Кузьмин пояснил, что Апелляционный суд может оставить приговор в силе, изменить его или отменить. В течение трех месяцев, как определено законом, будет вынесено окончательное решение, и приговор Печерского райсуда вступит в силу, если будет подтвержден при апелляции.

Экс-премьер будет также освобождена, если 365-я статья, по которой ее осудили, будет исключена из Уголовного кодекса, заявил первый зам генпрокурора. "Если статья, по которой была осуждена Тимошенко, будет отменена, то это - безусловное основание для ее освобождения", - сказал Кузьмин.