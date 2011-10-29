Суд разрешил «Батькивщине» ставить палатки

27 октября в Днепропетровске Апелляционный административный суд признал незаконным и отменил постановление Днепропетровского окружного административного суда от 14 сентября о запрещении ВО «Батькивщина» устанавливать информационно-агитационные палатки партии в городе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации «Батькивщины».

По словам председателя Днепропетровской городской организации партии Максима КУРЯЧЕГО, на следующей неделе в городе начинается акция «Земляки в поддержку Юлии Тимошенко!»

«На следующей неделе мы в три раза увеличим количество своих палаток по городу - до 24 единиц - для сбора писем, обращений днепропетровцев в поддержку своей землячки, которые еженедельно будем передавать в Киев. Приглашаем всех для проявления своей гражданской позиции и требуем освободить Юлию ТИМОШЕНКО», - сообщил М.КУРЯЧИЙ.