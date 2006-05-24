МЧС в течении недели будет учить детей жить безопасно

В столичных школах проходит Неделя знаний безопасности жизнедеятельности, организованная Главным управлением МЧС Украины в городе Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Киеве, в 2005 году от несчастных случаев в непроизводственной сфере погиб 1621 ребенок, из них от несчастных случаев, связанных с транспортом - 324, утонуло – 365, случайное удушение – 300, в огне – 87.

Как свидетельствует статистика, количество случаев детского травматизма от случайных механических удушений, закупорки дыхательных путей, несчастных случаев, связанных с транспортом, во время пожаров и на воде увеличилось в среднем на 120 случаев, или на 22%, по сравнению с прошлым годом. В нашей стране в мирное время несчастные случаи приводят ежедневно к гибели четырех детей, еженедельно - целого класса школьников и ежегодно – почти двух тысяч человек.

Эта угрожающая ситуация, прежде всего, сложилась по вине взрослых, и в первую очередь – родителей, из-за незнания или же пренебрежения основными правилами безопасности.

Чтобы уменьшить эту трагическую статистику, научить детей уважительно относиться к безопасности человека, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и случаев детского травматизма, особенно во время школьных каникул, Главным управлением МЧС Украины в городе Киеве и Главным управлением образования и науки Киевской горгосадминистрации в столичных школах проводятся недели безопасности жизнедеятельности под лозунгом "Осведомленность детей – залог безопасности”.

В эти дни в каждую школу придут пожарные-спасатели столичного МЧС, чтобы рассказать детям, чем может закончиться пренебрежение правилами пожарной и собственной безопасности. В школах пройдут родительские собрания, открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, дети узнают о работе подразделений МЧС Украины, пройдут тренировку по эвакуации детей из помещений школы.

МЧС Украины и Министерство образования и науки призывает родителей не оставлять детей без присмотра, заботиться о безопасности детей, придерживаясь правил безопасного поведения в быту.