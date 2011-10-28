Янукович собирается к Азарову на серьезный разговор

Президент Украины Виктор Янукович в следующую среду, 2 ноября, примет участие в заседании Кабинета министров.

Как сообщил ZN.UAисточник в правительстве, в работе секретариата Кабинета министров ощущается «высокий градус накала», поскольку сегодня стало известно о намерении президента принять участие в заседании Кабмина 2 ноября.

Источник в администрации президента подтвердил ZN.UA, что, действительно, на будущую среду запланировано расширенное заседание Кабинета министров и комитета по реформам под руководством В.Януковича.

По словам собеседника ZN.UA, не исключены кадровые решения. В частности в зоне риска оказались: министр образования Дмитрий Табачник, министр обороны Михаил Ежель, министр культуры Михаил Кулиняк и министр здравоохранения Александр Анищенко. Кроме того, как сообщил источник, потерять должность может министр финансов Федор Ярошенко, проверка деятельности которого длится уже второй месяц.

По информации ZN.UA, в ходе последнего заседания комитета по реформам глава администрации президента Сергей Левочкин раскритиковал собравшихся за то, что исполнительной властью выполняется не более 30% распоряжений президента и реализовывается примерно такая же часть инициатив. При этом С.Левочкин подчеркнул, что именно В.Янукович, как глава государства, должен формировать повестку дня для страны.