Азаров доволен контактами между Украиной и США

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ доволен развитием контактов между Украиной и США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил сегодня во время встречи с послом США в Украине Джоном ТЕФФТОМ.

Н.АЗАРОВ отметил, что за 7 месяцев текущего года объемы двусторонней торговли увеличились на 53%.

Также он отметил, что правительство создает надлежащие условия для работы в Украине американских инвесторов, как и всех иностранных инвесторов.

В частности, по словам Н.АЗАРОВА, в этом году практически решен некогда очень болезненный вопрос возмещения НДС.

В то же время для американских компаний открываются новые сферы кооперации и инвестиционного сотрудничества, среди которых Н.АЗАРОВ выделил сотрудничество в разведке и добыче сланцевого газа.

Глава правительства также проинформировал Дж.ТЕФФТА о том, что правительство тщательным образом работает с миссией Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину для очередного пересмотра программы стенд-бай.

Все основные показатели программы сотрудничества с МВФ Украина выполняет, отметил Н.АЗАРОВ. Что же касается требования повысить тарифы на газ и тепло для населения, то правительство, по словам премьера, надеется найти взаимопонимание с МВФ по поводу другого сценария, который не приведет к торможению экономического роста и потере платежеспособности на внутреннем рынке.

Н.АЗАРОВ также напомнил, что в следующем году будет 20 лет с того времени, как Украина и США установили дипломатические отношения.