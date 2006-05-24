Из Украины депортирован грузинский криминальный авторитет

Сегодня утром в международном аэропорту «Борисполь» в Грузию был депортирован грузинский криминальный авторитет Тариэл ПОЦХВЕРИЯ.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По информации сотрудников департамента, Т.ПОЦХВЕРИЯ депортирован на основании несоблюдения им визового режима.

Как сообщал УНИАН, в апреле начальник Управления по вопросам борьбы с организованной преступностью МВД Украины Сергей КОРНИЧ рассказал, что 29 марта 2006 года украинские правоохранительные структуры получили от своих коллег из Грузии информацию об объявлении Т.ПОЦХВЕРИЯ в межгосударственный розыск за организацию массовых беспорядков в исправительной колонии №5 в Тбилиси и других исправительных учреждениях Грузии. Т.ПОЦХВЕРИЯ были задержаны украинскими работниками милиции в городе Саки.