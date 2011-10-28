Госземагентство выпустит брошюру о земельной реформе

Государственное агентство земельных ресурсов Украины совместно с общественными объединениями фермеров и сельхозпроизводителей, экспертами аграрного рынка и юристами в рамках всеукраинского общественного обсуждения проекта Закона Украины «О рынке земель» готовит к печати информационную брошюру «Земельная реформа в Украине: 100 вопросов и ответов», которая будет распространена среди крестьян и фермеров во всех населенных пунктах Украины. Об этом сегодня заявил председатель Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО.

Как госорится в сообщении его пресс-службы, переданном УНИАН, председатель госагентства сказал, в частности, следующее: «Земельная реформа в Украине является ярким примером максимального привлечения широких слоев населения к обсуждению важного проекта закона. Именно с этой целью во все областные управления земельных ресурсов был разослан проект информационной брошюры. Заданием специалистов агентства является сбор во всех регионах Украины вопросов по основным пунктам законопроекта «О рынке земель» и внесению предложений к информационным материалам, после чего планируется их публикация».

«Процесс реформирования земельных отношений в Украине, - цитирует С.ТИМЧЕНКО его пресс-служба, - продолжается уже более двадцати лет, и он не может длиться вечно. На сегодня имеется два главных задания: обеспечить возможность реализации конституционного права собственности граждан на землю и создать все необходимые условия для не обезземеливания украинского крестьянина. Именно поэтому проведение качественной информационной кампании с предоставлением максимально расширенных ответов на типовые вопросы крестьян и фермеров является одним из ключевых заданий всех органов государственной власти. В то же время жаль, что на сегодня большинство противников рынка земли так и не ознакомились хотя бы с основными положениями законопроекта «О рынке земель».

С.ТИМЧЕНКО также пригласил журналистов “детально ознакомиться с законопроектом, приобщиться к его общественному обсуждению” и прийти на пресс-конференцию с его участием, которая состоится в понедельник, 31 октября.