”Нашей Украине” дали на раздумья дополнительный час?

Сегодня в 13.00 в здании комитетов Верховной Рады (ул.Грушевского, 18/2, комната 12) состоится совместная пресс-конференция лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и председателя СПУ Александра МОРОЗА, на которой будет парафировано коалиционное соглашение между БЮТ и СПУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, вход на пресс-конференцию по карточкам аккредитации через 9 подъезд.

Пресс-конференция Ю.ТИМОШЕНКО, которая должна была состояться сегодня в 12.00 в офисе БЮТ по адресу ул.Туровская, 13, отменена.

Справки по телефону: 462-57-50.