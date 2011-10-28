СМИ: Студенты КПИ отстояли своего ректора

Вечером в четверг, 27 октября, состоялась встреча представителей студенчества с министром образования и науки Дмитрием Табачником.

По информации ZN.UA, завершилась она «устным соглашением о перемирии» — министр пообещал, что 2 ноября назначит на период до предстоящих выборов исполняющим обязанности ректора НТУУ «КПИ» Михаила Згуровского.

Председатель студсовета университета Олег Десятов считает это победой коллектива университета и в частности студенчества.

Напомним, в среду, 26 октября, почти 5 тысяч студентов Киевского политехнического института пришли к зданию Министерства образования и науки, молодежи и спорта. Они требовали встречи с министром Дмитрием Табачником, однако тот так к ним и не вышел.

Акция была вызвана тем, что уже полтора месяца студенческий и трудовой коллектив КПИ не могут получить официальный ответ от Министерства образования, когда будет объявлен конкурс на замещение должности ректора КПИ и кто возглавит вуз с 1 ноября, когда закончится каденция действующего ректора.

Студенты КПИ раньше заявляли о том, что Д.Табачник собирается «захватить КПИ», потому что конкурс на должность ректора до сих пор не объявлен, хотя срок полномочий действующего ректора истекает 1 ноября, а на предыдущих выборах ректора, 7 лет назад, конкурс был объявлен еще 28 сентября