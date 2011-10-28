Янукович сегодня будет во Львове
09:25, 28 октября 2011Политика
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Оппозиция ждет с акциями протеста
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочую поездку во Львовскую область.
Как сообщили УНИАН проинформированные источники, В.ЯНУКОВИЧ намерен осмотреть новые образцы продукции Львовского автобусного завода, а также посетить Львовский стадион до Евро-2012, официальное открытие которого запланировано на 29 октября.
Представители политических сил, входящие в Комитет сопротивления диктатуре Львовщины (КОД), сегодня во Львове заявили, что намерены встретить В.ЯНУКОВИЧА акциями протеста под лозунгом «Янукович – красная карточка Украины».
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