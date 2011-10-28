Азаров о Таможенном союзе, Путине и резких движениях

Украина намерена проанализировать результаты работы Таможенного союза для определения степени интеграции в эту структуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы хотим сейчас посмотреть, как будет работать реально Таможенный союз, какие он даст реальные преимущества», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украина избрала для себя путь разно-скоростной и разно-уровневой интеграции.

«Украина избрала достаточно простой путь… разно-скоростной интеграции, разного уровня интеграции», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что такой вариант, при чем не только для Украины, но и для других стран, был поддержан премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Кстати, на последней встрече глав правительств СНГ Владимир Владимирович ПУТИН предложил такую конструкцию для всех стран СНГ. Пусть страны СНГ присоединяются (к Таможенному союзу ТС- УНИАН) в той мере, в какой они считают для себя это выгодным», - заявил Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что считает позицию России в отношении дальнейших путей интеграции Украины прагматической.

«Она абсолютно прагматическая. Я в этом убедился, во-первых, на конкретных действиях российской стороны (что очень важно, поскольку декларации иногда могут расходиться с практическими действиями), как на практических действиях, так и в беседах с руководством. Мне эта позиция импонирует. Она абсолютно прагматична. Она исходит из понимания наших особенностей, из понимания того, что мы не можем делать резких каких-то движений. Мы должны четко, осторожно просчитывать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, что Единое экономическое пространство Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана полноценно заработает с 2012 года.

Ранее Россия называла вступление Украины в Таможенный союз необходимым условием для снижения цены на газ.

Сейчас премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ никак не связывает газовые переговоры со вступлением Украины в ТС.