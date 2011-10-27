Евродепутат: Для Украины путь в Европу остается открытым

Для Украины двери в Европу остаются открытыми. Об этом в комментарии Укринформузаявил депутат Европейского парламента от Болгарии Андрей Ковачев (политическая группа Европейских народных партий) по результатам голосования в четверг резолюции относительно ситуации в Украине.

"Да, действительно, в настоящее время мы ощущаем достаточно сложный момент в отношениях между Евросоюзом и Украиной. В то же время резолюция, которая была поддержана и принята сегодня консолидированным решением всех политических групп парламента, четко засвидетельствовала, что Европа не закрывает двери для Украины, двери открыты. И мы надеемся, что украинские власти буду придерживаться наших рекомендаций и советов по суровому обеспечению верховенства права, недопущения выборочного правосудия по делам Юлии Тимошенко и других бывших правительственных чиновников", - сказал болгарский политик.

Он акцентировал внимание на положении резолюции, где идет речь о недопустимости уголовного наказания за политическую деятельность, и необходимости внесения изменений в соответствующие статьи Уголовного кодекса.

"В то же время резолюция содержит обращение к Европейскому совету и Еврокомиссии назначить дату встречи руководителей ЕС с Президентом Украины Виктором Януковичем и завершить подготовку Соглашения об ассоциации, но конечно при наличии политической воли с украинской стороны придерживаться наших рекомендаций", - заметил А.Ковачев.

Как он отметил, украинский народ не должен быть лишен европейского пути из-за действий политиков.