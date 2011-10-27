Герман предлагает объединить два министерства - чтобы не было «солянки»

Советник Президента Украины Анна ГЕРМАН считает уместным объединить некоторые министерства и ведомства в нынешнем правительстве. В частности, А.ГЕРМАН выступает за создание Министерства образования, культуры и информации. Об этом она заявила в интервью журналу Weekly.ua.

Напомним, сейчас функционируют отдельно Министерство образования и науки, возглавляемое Дмитрием ТАБАЧНИКОМ, и Министерство культуры, которым руководит Михаил КУЛИНЯКА.

«Возможно, стоит обсудить идею об объединении министерств - образования, культуры, добавив к ним еще информацию, в одно. Ведь это очень взаимосвязанные вопросы. А решения в разных ведомствах довольно часто принимаются не согласованно. Поэтому у нас и существует такая сборная солянка в вопросах гуманитарной политики», - отметила А.ГЕРМАН.

Советник главы государства утверждает, что объединение министерств дало бы, в первую очередь, экономию ресурсов на содержание громоздких аппаратов, помещений и т.п.

«Но главное – мы имели бы согласованные действия в сфере образования, культуры, информационных технологий… Это были бы действительно хорошие и своевременные изменения», - сказала А.ГЕРМАН.