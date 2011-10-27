Власенко говорит, что у Бойко «подтвердили невиновность Тимошенко»

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, которое возглавляет Юрий БОЙКО, признали, что вопрос цены на газ является исключительно политическим, чем подтвердили невиновность бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”, об этом заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина», защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО, комментируя заявление представителя Минэнерго, что в вопросе переговоров цены на российский газ теперь речь идет о политическом решении на высшем уровне.

«Мы благодарны ведомству Ю.БОЙКО, которое подтвердило невиновность Юлии ТИМОШЕНКО во всех тех искусственных неправдивых обвинениях, инкриминируемых ей, в частности, приговором Печерского суда от 11 октября», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, эта информация еще раз подтверждает, что вопрос цены на природный газ и раньше, и сейчас решается на политическом уровне. «Поэтому возникает вопрос: за что сидит Ю.ТИМОШЕНКО?», - подчеркнул адвокат.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Ю.БОЙКО заявил изданию “Коммерсантъ - Украина” от 27 октября, что Украина больше не планирует оспаривать в международных судах газовые соглашения с Россией, подписанные в январе 2009 года.

«Мы будем менять действующие договоры исключительно в ходе переговоров», - сказал Ю.БОЙКО, объяснив такое решение «стратегическим характером отношений с Россией».

По информации издания, НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» разработали несколько сценариев пересмотра соглашений. «Россия обеспокоена технологическим состоянием нашей газотранспортной системы, и один из вариантов пересмотра контрактов - создание на ее базе консорциума», - сказал высокопоставленный источник издания в Минэнерго. Еще один вариант - интеграция Украины в Таможенный союз. От снижения цены на газ в обмен на удешевление транзита, а также от договоренностей по Черноморскому флоту стороны, по словам собеседника отказались. «Сейчас речь идет о политическом решении на высшем уровне. Оно появится в ближайшее время», - сказал источник.