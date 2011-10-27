Обиход: Материалы по делу «Тимошенко-Лазаренко» насчитывают 8 тысяч томов

Материалы по делу «Тимошенко-Лазаренко» в Генеральной прокуратуре Украины насчитывают 8 тысяч томов. Такую цифру назвал бывший заместитель генпрокурора Украины, руководивший расследованием дел Юлии ТИМОШЕНКО в 1997-2002 годах Николай ОБИХОД в интервью «Комсомольской правде в Украине», опубликованном 27 октября 2011 года.

В частности, комментируя заявления представителей БЮТ о том, что нынешняя ГПУ возбудила 11 уголовных дел против Ю.ТИМОШЕНКО, Н.ОБИХОД заявил: «Я не могу точно утверждать, о каких именно делах идет речь, поскольку сейчас не работаю в Генпрокуратуре. Но материалы так называемого дела «Тимошенко – Лазаренко» в Генпрокуратуре насчитывают 8 тысяч томов…».

По словам бывшего заместителя генпрокурора, «в 2001 году Ю.ТИМОШЕНКО предъявили обвинение, включавшее в себя и взятки для П.ЛАЗАРЕНКО - более 86 миллионов долларов, и контрабанду российского газа - на сумму более 2 миллиардов долларов, и сокрытие за границей валютной выручки - более 180 миллионов долларов, и уклонение от уплаты подоходного налога, и должностной подлог».

При этом Н.ОБИХОД считает «беспринципным решением» закрытие Генпрокуратурой Украины дел против Ю.ТИМОШЕНКО в 2005 году. «Это беспринципное решение ПИСКУНА (Святослав ПИСКУН - генеральный прокурор Украины в 2004-2005 гг. – УНИАН) принималось в 2005 году - после повторных выборов из карьерно-политических соображений, которыми руководствовался тогдашний генпрокурор. Тот год, по моему мнению, вообще стал переломным для Генпрокуратуры - она, как и остальные ведомства, с тех пор во многом начала руководствоваться соображениями политической целесообразности, часто - личной выгоды. Стали забываться принципиальность, долг, честь. По моему мнению, все началось именно с решения ПИСКУНА о закрытии тех дел, пусть даже на него давили. И я считаю, что это решение было незаконным, и так же считают многие другие юристы. А это значит, что дела можно возобновить. Скажу больше, возобновить дела прокуратура обязана в соответствии с законом».

На вопрос журналиста, почему все дела против Ю.ТИМОШЕНКО разваливаются как карточный домик, Н.ОБИХОД возразил: «Что значит, «дела разваливаются»? Дела разваливаются, когда нет доказательств. А я лично - своими руками - собирал доказательства и знаю, что они и сегодня на месте, уголовные дела лежат на полках. Остается лишь вопрос беспринципности. Если господин С.ПИСКУН в 2005 году из карьеристских соображений принял решение о закрытии - это вопрос исключительно к нему. Почему он закрыл нормальное, классически расследованное дело? Почему принял незаконное решение? Пусть объяснится перед обществом!».

При этом бывший заместитель генпрокурора сказал: «Когда я читаю комментарии по делу ТИМОШЕНКО в Интернете, там всегда присутствует такой постулат: если бы что-то было, ее бы посадили еще во времена КУЧМЫ. А раз не посадили, значит, ничего не было… Извините! Точно так же во времена КУЧМЫ приходилось сталкиваться с противодействием - людей, различных сил, которые не были заинтересованы в том, чтобы эти дела были доведены до финала…».

Н.ОБИХОД также в очередной раз заявил о необходимости проверить возможную причастность Ю.ТИМОШЕНКО к делу об убийстве народного депутата Украины Евгения Щербаня в 1996 году.

Как отметил Н.ОБИХОД, «официальных обвинений в этом Ю.ТИМОШЕНКО никто и не предъявлял. Нужно провести расследование. Понимаете, от Генпрокуратуры требуется принципиальная позиция в этом вопросе - разобраться, причастна Ю.ТИМОШЕНКО или нет!.. Нужно установить истину».