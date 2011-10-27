Луценко предлагает вызвать в суд «95 квартал»

Луценко обвиняет ГПУ в намерениях возбудить уголовные дела против свидетелей, давших показания в его пользу

Киев. 27 октября. УНИАН. Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО обвиняет Генеральную прокуратуру в намерениях возбудить уголовные дела против свидетелей, которые дали показания в его пользу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время судебного заседания.

«Готовится месть за показания МАКСИМЦУ (Ярослав МАКСИМЕЦ, один из свидетелей в судебном процессе по делу Ю.ЛУЦЕНКО, который дал показания в интересах экс-министра, – УНИАН)», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Он добавил, что, по его информации, сейчас Генеральная прокуратура пытается вытребовать документы и различные данные на Я.МАКСИМЦЯ с целью возбудить против него уголовное дело.

Также сегодня Ю.ЛУЦЕНКО в который раз заявил, что на празднование Дня милиции во времена, когда он работал министром внутренних дел, не были потрачены государственные средства. В связи с этим он предложил вызвать в суд артистов «95 квартала», которые, по его словам, также могут это подтвердить.

На вопрос судьи Сергея ВОВКА, стоит ли это заявление воспринимать как ходатайство, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Безусловно».