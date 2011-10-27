Коммунисты пикетируют Добкина

В Харькове активисты областной организации Коммунистической партии Украины пикетируют облгосадминистрацию с требованием отмены пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Свободы собралось около 50 граждан, которые держат символику КПУ, а также транспаранты с надписями: «Руки прочь от пенсий и льгот», «Трудящимся - достойную жизнь», «Цены и тарифы – под контроль государства», «Нет росту цен и тарифов», «Кожен має право на достойний життєвий рівень».

Пикетирующие требуют не повышать пенсионный возраст, не уменьшать пенсии, льготы и прожиточный минимум, должным образом финансировать лечение и питание детей.

Народный депутат Украины, секретарь парламентского Комитета по вопросам бюджета, первый секретарь Харьковского областного комитета КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ подчеркнула, что коммунисты также требуют отклонить Трудовой и Жилищный кодексы, проекты которых сегодня готовятся.

Она подчеркнула, что каждый депутат несет личную ответственность за ситуацию в государстве, и призывала народных избранников действовать по закону.