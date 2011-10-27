Власти Львова запретили антифашистский конгресс

Международный антифашистский конгресс, запланированный на 28 октября во Львове, не состоится.

Об этом сообщил УНИАН один из организаторов мероприятия, председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр КАЛИНЮК.

По его словам, „местная власть фактически запретила проведение конгресса”, опасаясь провокаций со стороны радикально настроенных сил накануне запланированного на 29 октября приезда Президента Украины Виктора .ЯНУКОВИЧА на открытие стадиона к Евро-2012.

„Нам было отказано в предоставлении в аренду помещения во Дворце Г.Хоткевича, мотивируя это проведением там других мероприятий, хотя у нас была предварительная договоренность, и уже готовились соответствующие документы”, - отметил А.КАЛИНЮК.

По его словам, организаторы конгресса не отказались от его проведения, и после согласования с зарубежными партнерами определят следующую дату проведения мероприятия, которое „обязательно состоится во Львове после празднования годовщины Октябрьской революции”.

Как сообщал УНИАН, 28 октября во Львове планировалось проведение Международного Антифашистского конгресса с участием представителей КПУ, КПРФ (Зюганова), ветеранских организаций, антифашистских объединений из Украины, России, Польши, Чехии.