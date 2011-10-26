СМИ: корпорация Тимошенко вывела за рубеж $690 млн

Корпорация «ЕЭСУ», которой во второй половине 90-х руководила Юлия Тимошенко, в течение 1996-1997 годов перевела на счета иностранных компаний почти $690 млн.

По данным «Дела»,такие цифры фигурируют в материалах уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко.

В этих материалах указано, что согласно заключению документальной ревизии деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую провело Главное контрольно-ревизионное управление Украины, корпорация «ЕЭСУ» в 1996-1997 годах «безосновательно перечислила на зарубежные счета компании United Energy Internаtional Limited под видом расчетов за природный газ валютные средства в сумме $553 млн. 771 тыс. 731, 57 млн. 907 тыс. 418 английских фунтов стерлингов, 11 млн. 165 тыс. 115 немецких марок и 220 млн. 171 тыс. 542 французских франка, а всего - на сумму около $690 млн.».

Эти деньги были получены корпорацией «ЕЭСУ» в результате продажи природного газа украинским потребителям. По бумагам, которыми располагает следствие, российский газ поставлялся компанией «Газпром» через фирму United Energy Internаtional Limited.

По убеждению следствия, часть средств, полученных от продажи топлива, должны были пойти не на счета иностранных компаний, а на закупку товарно-материальных ценностей и поставку их в Россию, в соответствии с контрактом между «ЕЭСУ» и минобороны РФ.

«Вместо этого служебные лица «ЕЭСУ» распорядились средствами по своему усмотрению, в том числе перечислив их на счета подконтрольных им компаний United Energy Internаtional Limited, Somoli Enterprises Limited, другие», - говорится в материалах следствия.

В результате таких действий, согласно акту Федеральной службы России по валютному и экспертному контролю, министерство обороны РФ недополучило материально-технических ресурсов на сумму $353,622 млн. Вместе с финансовыми санкциями сумма претензий к «ЕЭСУ» составляет $405 млн.