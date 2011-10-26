Регионал Вечерко: Европейский путь является выбором народа Украины

Европейская интеграция Украины обусловлена сознательным выбором ее народа, который видит свою страну полноправным членом европейской семьи. Об этом в среду в собственной публикации в издании Wall Street Journal еще раз отметил первый заместитель председателя Комитета по вопросам европейской интеграции украинского парламента Владимир Вечерко.

"В ответ на вашу последнюю новость относительно отношений Украины с Европейским Союзом ("ЕС отложил встречу с лидером Украины" от 19 октября) я хотел бы подчеркнуть, что украинский народ сделал четкий выбор в пользу дальнейшей интеграции с ЕС. Украинцы видят свою страну полноправным членом европейской семьи, и будущее заключение Соглашения об ассоциации является решающим шагом в этом направлении", - отметил украинский политик.

Он подчеркнул, что народу Украины невозможно объяснить, почему Евросоюз, по словам депутата, "все еще очень неохотно" соглашается на дальнейшее углубление экономических и политических связей с Украиной.

"На родине и за границей есть люди, которые утверждают, что Украина - нежелательна в Европе. Мы стремимся доказать противоположное. Но тот факт, что даже Соглашение об ассоциации не будет гарантировать нам полное членство в ЕС, существенно подрывает наши усилия, направленные на то, чтобы убедить наших критиков, что будущее Украины именно в ЕС", - подчеркнул Владимир Вечерко.

По мнению депутата, еще одним фактором, которым "разочарованы" те, кто выступает за европейскую интеграцию Украины, является поднятый в СМИ шум и комментарии, которые привязывают вопрос Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС к делу Юлии Тимошенко.

"Несомненно, есть вопросы, которые требуют решения, и Украина продемонстрировала готовность к этому. Но обе стороны потратили годы на переговоры, чтобы достичь результата, который будет укреплять политические и торговые связи между Украиной и ЕС. Подписание Соглашения об ассоциации является фундаментальным вопросом стратегической важности, который не должен быть поставлен под угрозу", - отметил народный депутат.

Укринформ