Томенко готов подставить плечо Виталию Кличко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО готов оказать помощь лидеру партии УДАР Виталию КЛИЧКО в судебном процессе против мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня УНИАН.

Он напомнил, что несколько лет назад Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выдвигал ему аналогичные претензии. «Я четыре года потратил на подобный судебный процесс с аналогичными обвинениями», - сказал вице-спикер.

В частности, напомнил Н.ТОМЕНКО, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился с судебным иском о защите деловой репутации и распространении недостоверной информации.

По словам Н.ТОМЕНКО, суды всех инстанций сняли претензии Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО к нему.

«Поэтому я готов отдать Виталию КЛИЧКО все документы этого процесса, поскольку все заявления ЧЕРНОВЕЦКОГО, что обвинения в отношении него являются безосновательными, неправдивы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ требует от В.КЛИЧКО немедленно явиться в прокуратуру с конкретными доказательствами преступной деятельности столичного мэра, или понести уголовную ответственность за необоснованные обвинения. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет о подаче в суд иска о защите чести и достоинства.

"Все заявления о якобы моей причастности к каким-то злоупотреблениям на посту мэра не имеют под собой никаких оснований, и делаются аморальными политиками исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание избирателей и таким нечестным способом завоевать их доверие. Эта клевета, к большому сожалению, будет звучать все чаще по мере приближения выборов в Киевсовет", - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.