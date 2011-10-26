Оппозиция не намерена сворачивать палатки под Печерским судом

Блок Юлии Тимошенко и партия «Батьківщина» пока не собираются демонтировать палаточный городок под стенами Печерского районного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель лидера партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, установка палаточного городка стала акцией протеста в день, когда была арестована Ю.ТИМОШЕНКО (5 августа). «Активисты продолжат свою борьбу. Палаточный городок будет продолжать свою работу», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также сообщил, что в ближайшее время Комитет сопротивления диктатуре рассмотрит вопрос о проведении акции протеста всех оппозиционных партий и общественных организаций.

По словам А.ТУРЧИНОВА, это будут акции с требованием роспуска Верховной Рады и необходимости выполнения всех социальных обязательств со стороны власти.