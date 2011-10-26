Эксперт советует БЮТ «не зацикливаться на Тимошенко»

Политическая стратегия БЮТ сегодня является дефолтной, поскольку сохраняется фиксация исключительно на «деле Тимошенко», тогда как работа с избирателем на предвыборном поле совершенно заброшена. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор GMT group Анатолий ЛУЦЕНКО.

Эксперт отметил, что «согласно последним социологическим данным, БЮТ продолжает сохранять лидерство в оппозиционной среде, хотя удерживать первенство ему становится все сложнее. После президентских выборов БЮТ и его лидеры переживали кризис и рекомендации, которые тогда давались Юлии ТИМОШЕНКО, коротко сводились к переформатированию штаба, смене окружения, команды как на центральном, так и на региональном уровнях и пр. Сегодня эти советы становятся еще более актуальными, поскольку в руководстве блока доминируют политики «штабного типа». Также неоправдана со стороны БЮТ фиксация на «деле Тимошенко» и боязнь «разбавить» свою информационную повестку принципиально иными тезисами», - заявил эксперт.

По мнению А.ЛУЦЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО необходимо определить тот круг приближенных и доверенных лиц, которые смогут достойно представлять партийную идеологию БЮТ и предвыборную программу партии в условиях предстоящей избирательной кампании.

«В БЮТ есть политики, находящиеся на руководящих должностях в парламенте и ведущие активную законодательную деятельность, наработавшие авторитет в так называемых социальных средах. Их надо «раскручивать» в первую очередь и делать на них ставку в перспективе», - сказал эксперт. Среди таких политиков А.ЛУЦЕНКО назвал Николая ТОМЕНКО, Наталью КОРОЛЕВСКУЮ, Андрея ШЕВЧЕНКО и Остапа СЕМЕРАКА.

«Ю.ТИМОШЕНКО сегодня вынуждена инициировать «реформы» в своем штабе, ведь парламентские выборы не за горами, и они будут проходить во всех отношениях не в тепличных условиях. И когда в руководящей структуре «кризис жанра» - это априори заявка на поражение», – отметил А.ЛУЦЕНКО.