На суд над Луценко не пришли адвокаты

Печерский районный суд Киева сегодня в который раз отложил рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО из-за отсутствия в зале защитников.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале суда отсутствовали как защитники водителя экс-министра - Леонида ПРИСТУПЛЮКА, так и адвокат самого Ю.ЛУЦЕНКО - Игорь ФОМИН. Потому Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что считает нецелесообразным сегодняшнее судебное заседание.

Таким образом, следующее заседание суда начнется в 9.10 в четверг, 27 октября.