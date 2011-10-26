УПЦ МП хочет учредить в Киеве православный университет

Украинская православная церковь Московского патриархата хочет ввести православные образовательные проекты в общеобразовательных учебных заведениях Украины и учредить в Киеве Украинский православный университет имени Святого Владимира.

Об этом заявил председатель синодного информационно-просветительского отдела УПЦ МП Георгий КОВАЛЕНКО, сообщает Радио «Свобода».

С этой целью УПЦ МП инициирует изменения в ряд законодательных актов, «связанных с жизнью религиозных организаций и общин».

По словам Г.КОВАЛЕНКО, «Конституция Украины дает возможность свободно исповедовать свою веру, распространять о ней знание». Однако, отметил он, церковь до сих пор не имеет возможности учреждать учебные заведения. По мнению представителя УПЦ МП, отделение церкви от государства и школ, записанное в Конституции, толкуется неверно.

«Мы пытаемся не менять Конституцию, а привлечь внимание. Часть об отделении школы от церкви до сих пор понимается в советско-атеистическом смысле, когда это полный запрет церкви иметь собственные вузы, школы, полноценно сотрудничать с государством над воспитанием, образованием человека», – отметил Г.КОВАЛЕНКО.