В Европарламенте решили не прекращать переговоры с Украиной

Фракции Европарламента согласовали текст резолюции по Украине. Евродепутаты недовольны судебным преследованием оппозиционных политиков, но призывают Европейскую Комиссию не блокировать подписание Соглашения об Ассоциации, сообщает «Немецкая волна».

Сначала каждая фракция в Европарламенте предложила свой вариант резолюции, голосование по которой запланировано на четверг, 27 октября. Сегодня, 25 октября, представители фракций встретились для консультаций. В конечном итоге, политические силы разделились на два лагеря. Представители одного требовали немедленно прекратить переговоры с Украиной по поводу Соглашения об ассоциации из-за приговора и дальнейших обвинений бывшего украинского премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. Представители второго лагеря настаивали на том, что переговоры по поводу Соглашения об ассоциации прекращать нельзя.

Так, по словам Марека СИВЦА, евродепутата от фракции социалистов, то, как проходил судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО, и политические события вокруг него вызвали большое недовольство в Европарламенте. Впрочем, в интервью Deutsche Welle депутат отметил, что его фракция выступала против прекращения переговоров по поводу соглашения об ассоциации. „По моему мнению, нет взаимосвязи между делом Ю.ТИМОШЕНКО и заключением Соглашения об ассоциации“, - сказал М.СИВЕЦ.

Более категорично оценивают судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО представители Европейской народной партии. Впрочем, в ЕНП также выступают против блокирования Соглашения об ассоциации. В частности, представитель ЕНП Элмар БРОК в интервью Deutsche Welle на днях выразил убеждение, что шансы подписать Соглашение об ассоциации до конца года, как того хотят и Брюссель, и Киев, остаются. «Это соглашение является взаимовыгодным. Однако мы не можем забывать, что Евросоюз – это сообщество, которое базируется на общих ценностях. Преследуя наши интересы, мы не можем, как говорят, «продавать нашу душу». Мы должны видеть, что гарантируются какие-то минимальные стандарты правового государства, а оппозиция не испытывает систематических притеснений», - отметил Э.БРОК.

Окончательный текст резолюции по Украине стал результатом компромисса всех политических сил Европарламента, отмечает «Немецкая волна». Переговоры по поводу заключения Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной решено было не прекращать. Но депутаты согласились, что судьба этого документа после его согласования и подписания должна быть поставлена в зависимость от продвижения Киева на пути демократизации. Учитывая то, что представители всех политических сил согласились с текстом резолюции, скорее всего, она будет одобрена и во время голосования, которое состоится 27 октября.

В интервью DW евродепутат от зеленых Ребекка ГАРМС сказала, что с помощью резолюции европарламентарии хотят послать Украине четкий сигнал - они не шутят. Евродепутат отмечает, что в документе четко записано: если в Украине не будет „стабильных демократических отношений“ - независимой судебной системы (в частности, отмена „выборочного правосудия“, как в случае Ю.ТИМОШЕНКО) и свободы прессы, то Соглашение об ассоциации с Украиной ратифицировано не будет и, соответственно, не начнет действовать.

„Мы поддерживаем путь Украины на Запад, поддерживаем идею ассоциации. Но не любой ценой", - подчеркнула Р.ГАРМС. Депутат также отметила, что та критика, которая содержится в резолюции, не является для украинской стороны новостью. Поскольку Киеву уже многие годы напоминают о необходимости реформ в соответствующих сферах, но все напрасно.

Р.ГАРМС считает, что реформы в Украине только тогда начнут действовать, когда от власти отойдут все нынешние политики из всех политических лагерей. Поскольку они не способны заботиться о благосостоянии народа. По словам евродепутата, у нее создается впечатление, что все нынешние украинские политики или являются выходцами из советской системы или же очень тесно связаны с олигархическими структурами.

Декларация по Украине, согласованная сегодня, имеет важное значение. Поскольку когда Соглашение об Ассоциации между Евросоюзом и Украиной будет окончательно согласовано и подписано, начнется процесс ратификации. Будет голосовать по этому поводу и Европейский парламент. Тогда евродепутаты вернутся к резолюции и будут использовать ее как основу для принятия решения „за“ или „против“.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Ю.ТИМОШЕНКО осудили к 7 годам лишения свободы.

В ЕС этот приговор назвали политически мотивированным.

12 октября в Европейском парламенте состоялись срочные дебаты относительно ситуации в Украине, во время которых депутаты в целом высказались за продолжение переговоров с Украиной относительно Соглашения об ассоциации.

Вместе с тем многие депутаты подчеркнули необходимость послать украинской власти четкий сигнал о том, что если ситуация с демократией не будет улучшена, подписание Соглашения будет отложено на неопределенное время. По результатам этих дебатов Европарламент запланировал принять резолюцию относительно ситуации в Украине на своей следующей пленарной сессии в Страсбурге, которая состоится 24-27 октября.