Выборами мэра Житомира займется ГПУ

Коллизией вокруг выборов городского председателя Житомира намерена заняться Генеральная прокуратура Украины.

Об этом УНИАН стало известно из источников, приближенных к правоохранительным органам. (Новоизбранный Житомирский городской председатель Вера ШЕЛУДЧЕНКО заявила о намерении принять участие в повторных выборах мэра Житомира. Существует постановление городского теризбиркома о перевыборах - УНИАН).

Как сообщил источник, в связи с этой ситуацией в ближайшее время можно ожидать изменения кадрового состава «силовиков» в регионе. Как объяснил собеседник агентства, “старая гвардия” во главе с генерал-лейтенантом, бывшим начальником налоговой милиции Виктором РАЗВАДОВСКИМ, который также баллотировался на должность городского председателя, не желает оставлять насиженные места и пытается взять реванш».

«Большую надежду представители старой власти возлагают на кадры в судебной и правоохранительной системе, щедро “подкормленные” ими за время пребывания возле “корыта” областного центра», объяснил собеседник агентства.

Он уточнил также, что представители прежней власти в частных разговорах уже кичатся, что они «могут уладить проблему через Секретариат Президента».

Как сообщал УНИАН, 30 марта Житомирская ТИК приняла решение о проведении в Житомире повторных выборов городского председателя.

В то же время 25 апреля Апелляционный суд Житомирской области признал противоправным постановление Житомирского теризбиркома о признании выборов Житомирского мэра недействительными и обязал Житомирскую ТИК упомянутое постановление отменить, а результаты выборов мэра Житомира обнародовать.

26 апреля в 5 утра Житомирская ТИК объявила городским председателем Веру ШЕЛУДЧЕНКО, но в тот же день председатель Житомирской ТИК Александр СИМОНОВ заявил о незаконности принятого решения относительно результатов выборов мэра Житомира. По его словам, это решение было принято “под давлением представителей Житомирской областной организации политической партии «Народный Союз Наша Украина» и представителей кандидата на должность Житомирского городского председателя В.ШЕЛУДЧЕНКО.

10 мая Королевский районный суд Житомира по иску кандидата в мэры В.РАЗВАДОВСКОГО признал незаконной процедуру обнародования результатов выборов Житомирского городского председателя.

На заседаниях сессии Житомирского горсовета от 26 апреля и 11 мая В.ШЕЛУДЧЕНКО была признана Житомирским городским председателем, а также сформирован исполком Житомирского городского совета и переизбраны заместители мэра. 19 мая Королевский райсуд Житомира признал незаконными все решения первой сессии Житомирского горсовета пятого созыва.

В.ШЕЛУДЧЕНКО отметила, что и в дальнейшем будет исполнять полномочия Житомирского городского председателя. Также она утверждает, что к ней уже трижды приходил бывший мэр Житомира Георгий БУРАВКОВ с просьбой выполнить судебные решения и освободить должность Житомирского городского председателя, чего она до окончания судебного процесса делать не собирается.

Кроме того, В.ШЕЛУДЧЕНКО говорит, что она получила обращение депутатов городского совета от БЮТ, «Народного Союза Наша Украина» и Социалистической партии Украины, которые убеждены в законности ее победы на выборах. В обращении депутаты выразили возмущение «относительно подпольного и абсурдного постановления №10 Житомирской городской территориальной избирательной комиссии относительно проведения повторных выборов и настойчивых попыток со стороны определенных сил осуществить ее легитимизацию в местных судах».

В.ШЕЛУДЧЕНКО также сообщила, что 24 мая Житомирский областной апелляционный должен рассмотреть ее иск по существу.