Круглый стол «За чей счет развивать столицу - государства или инвесторов?»

12:40, 24 октября 2011
Политика
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В среду, 26 октября, в 11:00 в рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года» в Институте Горшенина состоится круглый стол «За чей счет развивать столицу: за счет государства или частных инвесторов?».

Организаторы круглого стола: Институт Горшенина, Фонд «Эффективное управление».

Темы, вынесенные на обсуждение:

1. Ближайшие шаги по развитию инвестиционной привлекательности Киева.

2. Крупнейшие инвестпроекты столицы. Роль бюджета и частных инвестиций.

3. Наиболее реальные источники финансирования киевских проектов и инициатив.

4. Мировой опыт по привлечению инвестиций для реализации городских инфраструктурных проектов.

5. Как завоевать доверие иностранных инвесторов?

Участники круглого стола:

1. Руслан КРАМАРЕНКО – заместитель главы КГГА, представитель Главного финансового управления КГГА.

2. Томаш ФИАЛА - управляющий директор инвестиционной компании Dragon Capital.

3. Сергей ПЕРАПЕЧКА – руководитель проекта, компания BCG.

4. Марк МАГАЛЕЦКИЙ - глава направления инфраструктуры и энергетики ЕБРР в Украине.

5. Андрей ЛОБАЧ – программный директор, Фонд «Эффективное управление».

Модератор обсуждения: директор по коммуникациям Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

 

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