Круглый стол «За чей счет развивать столицу - государства или инвесторов?»

В среду, 26 октября, в 11:00 в рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года» в Институте Горшенина состоится круглый стол «За чей счет развивать столицу: за счет государства или частных инвесторов?». Организаторы круглого стола: Институт Горшенина, Фонд «Эффективное управление». Темы, вынесенные на обсуждение: 1. Ближайшие шаги по развитию инвестиционной привлекательности Киева. 2. Крупнейшие инвестпроекты столицы. Роль бюджета и частных инвестиций. 3. Наиболее реальные источники финансирования киевских проектов и инициатив. 4. Мировой опыт по привлечению инвестиций для реализации городских инфраструктурных проектов. 5. Как завоевать доверие иностранных инвесторов? Участники круглого стола: 1. Руслан КРАМАРЕНКО – заместитель главы КГГА, представитель Главного финансового управления КГГА. 2. Томаш ФИАЛА - управляющий директор инвестиционной компании Dragon Capital. 3. Сергей ПЕРАПЕЧКА – руководитель проекта, компания BCG. 4. Марк МАГАЛЕЦКИЙ - глава направления инфраструктуры и энергетики ЕБРР в Украине. 5. Андрей ЛОБАЧ – программный директор, Фонд «Эффективное управление». Модератор обсуждения: директор по коммуникациям Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).

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