Круглый стол «За чей счет развивать столицу - государства или инвесторов?»
В среду, 26 октября, в 11:00 в рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года» в Институте Горшенина состоится круглый стол «За чей счет развивать столицу: за счет государства или частных инвесторов?».
Организаторы круглого стола: Институт Горшенина, Фонд «Эффективное управление».
Темы, вынесенные на обсуждение:
1. Ближайшие шаги по развитию инвестиционной привлекательности Киева.
2. Крупнейшие инвестпроекты столицы. Роль бюджета и частных инвестиций.
3. Наиболее реальные источники финансирования киевских проектов и инициатив.
4. Мировой опыт по привлечению инвестиций для реализации городских инфраструктурных проектов.
5. Как завоевать доверие иностранных инвесторов?
Участники круглого стола:
1. Руслан КРАМАРЕНКО – заместитель главы КГГА, представитель Главного финансового управления КГГА.
2. Томаш ФИАЛА - управляющий директор инвестиционной компании Dragon Capital.
3. Сергей ПЕРАПЕЧКА – руководитель проекта, компания BCG.
4. Марк МАГАЛЕЦКИЙ - глава направления инфраструктуры и энергетики ЕБРР в Украине.
5. Андрей ЛОБАЧ – программный директор, Фонд «Эффективное управление».
Модератор обсуждения: директор по коммуникациям Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).