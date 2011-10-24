Суд над Луценко: сегодня на допрос не явился ни один свидетель
10:16, 24 октября 2011Политика
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Заседание перенесено
Рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, перенесено на 25 октября из-за неявки в суд ни одного из вызванных на допрос свидетелей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение в начале судебного заседания принял председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК после того, как было выяснено, что на сегодняшний допрос не пришел ни один свидетель.
Следующее судебное заседание должно состояться завтра в 09.15.
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