Нардеп принял роды у жены с ножом и водкой

Вечером в субботу у 36-летнего нардепа Юрия Стеця родилась дочь Ева, и роды у жены, ведущей «5 канала» Яны Конотоп, ему пришлось принимать самому. Об этом сообщает "Сегодня". «Когда начались схватки, Яна позвонила, и я поехал домой, — рассказал нам Юрий. — Но когда приехал, оказалось, что она вот-вот родит! Получилось то, что называется «стремительные роды» — от начала схваток до родов был всего час. Мы живем в частном секторе, и на скорую решили не надеяться, пришлось воспользоваться ножом для резки бумаги и водкой. Водка оказалась хорошей... Страшно ли было? Когда нет выхода, об этом не думаешь. Зато теперь по-настоящему знаю, что такое стать отцом. Это не первый наш ребенок, но принять роды самому — не то же, что отвезти жену в больницу».

Сейчас Яна с дочкой в больнице — по словам Юрия, у них все хорошо. Вес маленькой Евы — 2,390 кг, рост — 50 см.