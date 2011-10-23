Львовский облсовет: Украина станет Беларусью №2

Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием декриминализировать 365-ю статью Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.

„Если 365-я статья останется в Уголовном кодексе, если оппозиционные политики будут сидеть в тюрьмах, то Украина, которая географически находится в центре Европы, очутится на задворках европейской цивилизации”, - говорится в обращении.

По убеждению Львовского облсовета „Президент ЯНУКОВИЧ, в чьих руках сосредоточена вся полнота власти, должен заставить подконтрольное ему большинство в Верховной Раде проголосовать за декриминализацию 365-й статьи Уголовного кодекса Украины и в тот же день подписать соответствующий закон, чтобы он немедленно вступил в силу». «Сильные политики борются с оппонентами открыто, а не бросают их в тюрьмы, не уничтожают их предприятия, не вынуждают искать политическое убежище за рубежом”, - отмечается в обращении.

Львовские депутаты также выразили убеждение, что если 365-я статья останется в Уголовном кодексе, то «Украина станет Беларусью №2», и в итоге больше всего пострадают украинские граждане, которые хотят жить в демократической и зажиточной стране.

„Чтобы этого не случилось, мы требуем от Президента ЯНУКОВИЧА декриминализировать 365-ю статью Уголовного кодекса, выпустить на свободу всех политических узников, прекратить эксперименты над Украиной», - говорится в обращении.

В то же время депутаты Львовского облсовета предостерегают, что, «спекулируя возможным освобождением ТИМОШЕНКО, в парламенте протягивают закон, который освободит от уголовной ответственности контрабандистов, финансовых махинаторов и тех, кто осуществляет незаконную хозяйственную деятельность. После принятия этого закона они смогут совершать преступления, красть, грабить государство, но их нельзя будет привлечь к уголовной ответственности”.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий (статья 365 УКУ) во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.