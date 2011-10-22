СМИ: Тимошенко с трудом передвигается по СИЗО

Осужденная экс-премьер Юлия Тимошенко с трудом передвигается по СИЗО. Об этом «Сегодня» рассказал ее адвокат Юрий Сухов: «Это у нее с прошлой недели. Из-за похолодания ей стало тяжело ходить, началось обострение. Когда она поднимается из камеры в комнату для свиданий, то начинает болеть поясница и позвоночник.

Мы добиваемся того, чтобы к ней пустили массажиста, но разрешения на это еще нет». В Госпенитенциарной службе говорят, что жалоб от подсудимой не было.