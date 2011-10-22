Киев опять увязывает флот с газом?

В Киеве снова, как и при подписании Харьковских соглашений весной 2010 года, решили увязать вопрос Черноморского флота с ценой на газ.

По данным источников ZN.UA, соглашение по модернизации ЧФ РФ — один из элементов обсуждаемого Киевом и Москвой обширного пакета договоренностей, предусматривающих снижение цены на газ для Украины.

Работа над соглашением о модернизации вооружения и техники ЧФ идет давно. «Для россиян это одно из принципиальных соглашений, поскольку позволяет сделать Севастополь относительно боеспособной военно-морской базой, где находились бы современные корабли, в том числе и класса „Мистраль“. В противном случае корабли Черноморского флота, базирующиеся в Крыму, превратятся в ржавые развалины», — отмечается в статье Владимира Кравченко.

Собеседники ZN.UA рассказывали, что позиция украинской стороны до последнего времени заключалась в том, чтобы в соглашении об обновлении военной техники и вооружения были прописаны не только механизм, процедура их замены, но и был зафиксирован пункт обязательного согласования с Украиной замены кораблей, самолетов. При этом сами россияне предлагали украинской стороне, чтобы техническое обслуживание этих российских кораблей проводили судоремонтные предприятия Украины, пытаясь таким образом добиться от украинцев согласия на скорейшее подписание документа.

«Севастополь оказывает сакральное воздействие на умы российского руководства, заставляя цепляться за военно-морскую базу в Крыму. Для русских Севастополь не просто город, а ностальгический символ имперского величия России. И потому ради сохранения базы и укрепления ее военного потенциала Москва готова идти на уступки Киеву. Ведь соглашения по Черноморскому флоту вновь можно будет подать внутреннему российскому потребителю как большой успех российской дипломатии. Не говоря уже о том, что любое усиление позиций ЧФ России в Крыму усиливает и позиции России на полуострове», — отмечается в статье.