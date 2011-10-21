Во вторник, 25 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Будет ли создана зона свободной торговли Украины с ЕС?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы и темы, вынесенные на обсуждение:

1. Вероятность подписания договора о создании ЗСТ с ЕС.

2. ЗСТ с СНГ – возможность или угроза для будущего Украины?

3. Оценка экономических и политических перспектив создания Зоны свободной торговли с Евросоюзом.

Участники круглого стола:

1. Леонид КОЗАЧЕНКО – глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.

2. Владимир ОГРЫЗКО – заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина», экс-министр иностранных дел Украины.

3. Инна БОГОСЛОВСКАЯ – народный депутат Украины, ПР.

4. Тарас ЧОРНОВИЛ – народный депутат Украины, депутатская группа «Реформи заради майбутнього».

5. Сергей ТЕРЁХИН – народный депутат Украины, БЮТ.

6. Виктория КОЦЮБСКАЯ – юрист, магистр международного права.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62; (098) 343-62-11.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).