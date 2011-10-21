Нардепов-бютовцев опять не пустили к Тимошенко

Суд в очередной раз отказал депутатам из парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» в свидании с лидером «Батькивщины», экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Народные депутаты неоднократно обращались в суд с просьбой предоставить разрешение посетить лидера партии «Батькивщина», однако ни разу разрешение не предоставлялось, говорится в сообщении.

Вместе с тем депутаты фракции «БЮТ-Батькивщина» повторно будут обращаться в Печерский районный суд с заявлением о разрешении на свидание с Ю.ТИМОШЕНКО, которую удерживают в Лукьяновском СИЗО.

Во фракции «БЮТ-Батькивщина» отметили, что практика разрешений на посещение заключенных показала, что только судья Печерского суда Родион КИРЕЕВ пишет постоянные отказы.

В то же время депутаты обращают внимание, что Закон Украины «О предварительном заключении» прямо предусматривает такую возможность и не содержит ограничений для предоставления такого разрешения.

«Цель нашей просьбы о свидании с Юлией Владимировной ТИМОШЕНКО заключается в том, чтобы по-человечески поддержать ее, поинтересоваться о состоянии ее здоровья, самочувствии, условиях содержания и пообщаться», - отметили во фракции.

Соответствующие обращения-просьбы о разрешении на свидание с Ю.ТИМОШЕНКО были также направлены Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ.