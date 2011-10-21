Тимошенковцы не пустили Могилева на трибуну, потому что «не заслужил»

Депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» сегодня блокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить выступления министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА во время Часа вопросов к правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, оппозиция считает, что глава МВД не заслуживает выступать с парламентской трибуны, поскольку представители правоохранительных органов 11 октября нарушали законодательство и не пускали депутатов в Печерский райсуд Киева, где оглашался приговор экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам народного депутата из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрея КОЖЕМЯКИНА, 11 октября один из милицейских начальников заявил, что если на территорию Печерского райсуда пройдет хоть один народный депутат, то ему министр внутренних дел А.МОГИЛЕВ «оторвет голову». «Именно поэтому мы требуем от господина А.МОГИЛЕВА дать четкие и однозначные ответы, на каком основании нарушались права граждан и почему создавались препятствия народным депутатам осуществлять их законные полномочия», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Кроме того, фракция «БЮТ-Батькивщина» требует от А.МОГИЛЕВА объяснить причины обыска в приемной и помещении депутата Евгения СУСЛОВА.

«Но чтобы стоять на этой трибуне в Верховной Раде, нужно заслужить своим трудом. К сожалению, сегодня мы не можем предоставить господину А.МОГИЛЕВУ этой возможности, потому что мы 11 октября остались за оградой по вашему приказу, поэтому, пожалуйста, отвечайте на вопросы за оградой», - сказал А.КОЖЕМЯКИН, обращаясь к министру внутренних дел.

Между тем сегодня в ВР на Час вопросов к правительству прибыл, кроме членов Кабмина, и премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Председатель ВР В.ЛИТВИН предлагал, чтобы А.МОГИЛЕВ докладывал информацию и отвечал на вопросы из правительственной ложи, поскольку трибуна заблокирована.

Однако позже ВР решила не проводить Час вопросов к правительству из-за блокировки трибуны фракцией «БЮТ-Батькивщина».

Когда В.ЛИТВИН поставил на голосование вопрос о том, соглашается ли парламент в условиях блокировки трибуны проводить Час вопросов к правительству, за данное решение проголосовали только 22 (при необходимых 226 – УНИАН) из 381 народного депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого решения парламента члены правительства покинули сессионную ВР и фракция «БЮТ-Батькивщина» разблокировала трибуну.