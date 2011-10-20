Оппозиция требует снять с повестки дня «антинародный» законопроект

Фракция «БЮТ-Батьківщина» требует немедленно снять с повестки дня сегодняшнего заседания парламента законопроект о гарантиях государства по исполнению судебных решений, принятие которого приведет к ликвидации льгот 16-ти категориям граждан.

Об этом заявил народный депутат Сергей ПАШИНСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

Этот законопроект стоит в повестке дня третьим вопросом.

Фракция «БЮТ-Батьківщина» считает, что заявления Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и лидера фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА о том, что данный закон в таком виде не будет проголосован в зале, «очередной ложью Партии регионов, которая приведет к уничтожению самых незащищенных слоев населения».

Парламентская фракция «БЮТ-Батьківщина» требует срочно снять этот законопроект с рассмотрения как антинародный и противоречащий Конституции Украины и приведет к обнищанию 12 миллионов граждан, на которых распространяются социальные льготы.

Во фракции отмечают, что власть преследованием экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО отвлекает внимание людей, внедряя в стране вместе с политическими еще и экономические репрессии против собственных граждан.