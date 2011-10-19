В Москве припомнили антироссийские выступления Тимошенко

Директор украинского филиала института стран СНГ политолог Владимир Корнилов считает, что Юлия Тимошенко в бытность премьером не достигла никакого прорыва в отношениях с Западом, а отношения с Россией вообще находились на самой низкой точке за последние 20 лет. Таким образом, он подверг сомнению слова сторонников экс-премьера, что у Тимошенко был четкий европейский выбор. По его словам, неудачная внешняя политика Тимошенко объяснялась тем, что она не выполняла обязательств перед партнерами. «Ее цель всегда была в достижении выгодных ей в данный конкретный момент договоренностей, а затем она действует по принципу «кому я должна, всем прощаю». Ее обязательства перед партнерами не стоят ломаного гроша. Поэтому в зависимости от конъюнктуры она могла выглядеть и проамериканской, и прокитайской, и пробразильской», - цитирует Корнилова сайт Багнет.

Недавно на российском телеканале «Россия» в программе Сергея Кургиняна «Исторический процесс» уже поднимался вопрос о антироссийских действиях Тимошенко на посту премьера.

Так, журналист Дмитрий Киселев вспомнил, в частности, нашумевшую в 2008 году статью Юлии Тимошенко в журнале «Foreign Affairs» с красноречивым названием «Сдерживать Россию». Тогда Тимошенко, явно пытаясь заработать очки в глазах антироссийского сегмента западных элит, призывала противостоять росту влияния России с использованием средств из арсенала «холодной войны», проводя более чем рискованные аналогии между российской политикой и экспансией гитлеровской Германии.

А политолог Сергей Кургинян припомнил постановление тимошенковского Кабмина № 1033 от 30 сентября 2009 года. Этим постановлением педагоги и школьники обязывались в принудительном порядке разговаривать на украинском языке не только в рамках учебного процесса, но и в чисто бытовых ситуациях: на переменах, в школьных буфетах и коридорах, и даже в школьных туалетах.